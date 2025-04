Dopo un anno e mezzo riapre l'ambulatorio

Entro l’inizio dell’estate Anzano riavrà il suo ambulatorio, dopo un anno e mezzo: sarà nel palazzo comunale, in attesa di ritornare nella sua sede di via Diaz.

Temporaneamente nel palazzo comunale

Un servizio che mancava da oltre un anno e mezzo: per la precisione dal 12 luglio 2023, quando le fortissime raffiche di vento avevano danneggiato la sede di via Diaz rendendola inagibile e non utilizzabile. Nelle scorse settimane il problema è finito anche in Consiglio comunale con la mozione presentata dal gruppo di minoranza Anzano al centro, guidato dalla consigliera Elena Mauri, che ha chiesto al sindaco Rinaldo Meroni e alla Giunta di trovare una soluzione ai disagi degli anzanesi per la mancanza del servizio.

E proprio lo spirito collaborativo in Consiglio comunale è stato una importante spinta alla risoluzione del problema, come sottolinea il vicesindaco Lorenzo Salzano. «Abbiamo colto la sollecitazione legittima della minoranza sul problema, e accelerato su una soluzione che avevamo già individuato - afferma - Lo spunto è stato assolutamente utile e costruttivo e ringrazio il gruppo per averlo portato: trovo questo sia lo spirito giusto con cui lavorare per il paese. L’ambulatorio riaprirà in centro paese, al primo piano del palazzo comunale. Abbiamo eseguito tutte le verifiche necessarie con Ats e per renderlo completamente idoneo è necessario solo un intervento di adeguamento dell’ascensore: il servizio sarà dunque probabilmente operativo dall’inizio dell’estate, anche perché c’è necessità di spostare alcune attrezzature dagli appartamenti di via Piave che erano stati inizialmente individuati come locali per gli ambulatori, nel precedente mandato amministrativo».

Altre soluzioni erano state valutate in precedenza: «Ma c’erano alcuni vincoli: così ci siamo concentrati su questa - aggiunge Salzano - La struttura dello spazio permette anche di predisporre una sala d’attesa: questa non era requisito essenziale per gli ambulatori, ma sarà attrezzata e usata per dare più capienza».

Prossimamente saranno poi comunicati gli orari di ricevimento dei medici. «Valuteremo in base alle esigenze dei dottori che operano nel nostro comprensorio - prosegue - Come detto, la predisposizione del servizio durerà probabilmente fino a inizio estate per permettere lo svolgimento dei lavori necessari. E sarà una soluzione temporanea in attesa di poter riportare gli ambulatori in via Diaz, nella loro sede originaria. Siamo però soddisfatti, con impegno, di essere riusciti a dare una risposta ai cittadini a prova di attenzione alle loro richieste ed esigenze. E ringraziamo la consigliera Mauri e Anzano al centro per la collaborazione costruttiva».