Doposcuola: via al servizio per i bambini della primaria

Nuovo doposcuola per bambini e bambine della scuola primaria «Luigi Frigerio»: il Comune di Albese ha deciso di attivare il servizio.

Doposcuola: via al servizio alla primaria "Più servizi per sopperire al calo di iscrizioni"

«Lo avevamo promesso in campagna elettorale lo scorso maggio e, quindi, lo abbiamo strutturato - ha dichiarato Maria Clara Pesenti, assessore all’Istruzione - lo abbiamo chiamato proprio “Nuovo doposcuola per i bambini e le bambine della scuola primaria” perché indirizzato, per il momento, solo ai bambini delle elementari. In questi giorni pubblicheremo sul sito del Comune la manifestazione di interesse, perché dobbiamo dare a un gestore esterno il coordinamento del servizio: una volta avvenuta l'assegnazione, partiranno le iscrizioni per settembre dell'anno prossimo».

L’assessore si è detta molto soddisfatta: «Ho lavorato in questa scuola per 27 anni - spiega Pesenti - Sottolineo che si tratta di una scuola strutturalmente molto bella con vari supporti come il prescuola, la mensa, il piedibus; ma il servizio di doposcuola fino a ora non c'era mai stato: sarà la prima volta in assoluto. Vorremmo dunque organizzarlo all'interno della scuola, a seconda del numero di bambini che si iscriveranno: penso che si partirebbe solo con un numero minimo di dieci. Sono soddisfatta».

Il sindaco Alberto Gaffuri ha poi sottolineato l’utilità del servizio, sia per le famiglie che per sopperire al calo di iscrizioni. «Finalmente faremo partire il servizio di doposcuola, uno dei nostri obiettivi elettorali. Oltre alla sua oggettiva utilità, parte anche nell’intento di sostenere la scuola: con il calo delle iscrizioni, o si riescono a offrire servizi aggiuntivi per trattenere i bambini, oppure il rischio è quello di perdere degli iscritti», ha commentato.