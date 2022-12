Doppia vittoria per Denny

Ha sbaragliato la concorrenza con la "zampata" dell’ultimo secondo per aggiudicarsi il primo posto delle nostre Simpatiche zampette, ma soprattutto ha vinto la battaglia più importante, quella contro una patologia che lo aveva colpito lo scorso luglio.

Il vincitore è stato Denny, 9 anni, un simpatico cagnolone da non sottovalutare

A ottobre si è chiuso il gioco che ci ha accompagnato per tutta l’estate e che aveva come scopo principale quello di mettere in mostra i simpatici musetti dei vostri animali di compagnia preferiti. Ed è stato un trionfo, con fotografie che ci hanno fatto sorridere e riempito di amore. Il vincitore è stato Denny, 9 anni, un simpatico cagnolone da non sottovalutare. Lo sanno bene i suoi avversari che pensavano restasse a metà graduatoria dove è rimasto nascosto fino al momento decisivo.

Mercoledì 5 ottobre è passato a trovarci in redazione insieme ai suoi padroni, Eleonora Bruno e Roberto Griante ai quali abbiamo consegnato l’ambitissimo primo premio, un soggiorno alle strutture termali del gruppo QC Terme. Lui ha scodinzolato felice per tutto il tempo, si è messo in posa per la foto e si è mosso in maniera agile, senza lasciare in alcun modo intravedere le sofferenze dei mesi passati.

"Alla fine di luglio il nostro Denny è stato colpito da un’ernia fulminante, nel giro di due ore è rimasto paralizzato" hanno raccontato. Momenti di grande preoccupazione per i suoi proprietari che d’improvviso si sono trovati a dover gestire la situazione: "A detta del veterinario era spacciato, siamo usciti dalla clinica ed eravamo devastati dal dolore".

Denny ha sorpreso tutti

Poi però, ancora una volta, Denny ha sorpreso tutti:

"Ha fatto l’operazione nel giro di 24 ore, l’ha superata e ha iniziato la riabilitazione attraverso la quale ha recuperato benissimo (confermiamo, ndr)".

Dopo aver letto sulle pagine del Giornale di Cantù del concorso Simpatiche zampette, che premia l’amico a quattro zampe più votato, i padroni di Denny hanno deciso di partecipare, coinvolgendo tutti i loro conoscenti nell’acquisto delle copie con all’interno i tagliandi che valevano uno oppure tre o cinque punti, a seconda della settimana.

"Lo abbiamo iscritto per una sorta di coccola dopo quello che aveva passato. Amici e parenti poi si sono dati da fare votando per lui attraverso il tagliando".

Una catena virtuosa che lo ha fatto balzare al primo posto in classifica nel momento decisivo.

Ha ritirato il meritato premio anche Cinzia Dosmi visto che il suo Spritz è arrivato sul podio, raggiungendo la terza piazza. Un risultato che è valso due ingressi giornalieri nelle strutture termali del gruppo QC Terme. Aspettiamo invece di regalare ai padroni di Stella, di Cermenate, seconda classificata dopo aver dominato la gara per lunghi tratti, un magnifico soggiorno al Castello di Moltaldo. Ringraziamo nuovamente tutti i nostri lettori che hanno partecipato all’iniziativa con grande entusiasmo e anche le edicole che ci hanno aiutato a raccogliere i punti per poter stilare la classifica ogni settimana.