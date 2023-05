Doppio appuntamento con Campagna Amica: i prodotti locali di Coldiretti a Eupilio e Aizzurro

Domenica 21 maggio i produttori di Campagna Amica presentano un doppio appuntamento imperdibile per gli amanti dei prodotti locali e della natura. I banchi gialli degli agricoltori faranno ritorno al nuovo AgriMercato di Eupilio, rispettando la consueta data della terza domenica del mese.

Doppio appuntamento con Campagna Amica: gusta e acquista prodotti locali a Eupilio e Aizzurro

Il Mercato Agricolo sulle sponde del Segrino torna dopo il grande successo dell’appuntamento inaugurale di aprile, confermandosi come nuovo e importante punto di riferimento sia per i consumatori del territorio, sia per i turisti che si recano, nel fine settimana, in un luogo dalla forte vocazione turistica.

Abitanti e turisti che vorranno passeggiare in quella zona, avranno quindi la possibilità di acquistare, dalle 9 alle 18, prodotti a km0, ortaggi e frutta fresca, confetture, composte, conserve, formaggi, salumi, vino e zafferano. Ma non solo: ci sarà anche la possibilità di assaggiare direttamente i prodotti, grazie a uno stand per l’agri-street food. Insomma, cibo buono e natura in quel di Eupilio.

Invece, ad Aizzurro i prodotti presenti sono formaggi, salumi, ortaggi, vini, uova, pasta fresca, farine, ma anche prodotti artigianali con il legno e pellame.

“I consensi sul territorio sono radicati, Campagna Amica è percepita come un elemento fondante della società - commenta il presidente dell’associazione AgriMercato di Campagna Amica Francesca Biffi - Dalla legge di orientamento in poi, la presenza delle imprese agricole nei mercati agricoli e, più in generale, nel tessuto delle nostre città ha rappresentato e rappresenta una garanzia e un valore aggiunto importante. Inoltre, la presenza dei mercati agricoli sono utili a dare la percezione diretta dell’ampiezza del paniere gastronomico made in Lario”.

Quello Eupilio rappresenta l’ultimo nato, in ordine di tempo, tra i Mercati di Campagna Amica, e fa seguito alla recentissima inaugurazione del mercato agricolo di Lecco, avviato in data 26 marzo. Gli altri mercati agricoli sul territorio si tengono settimanalmente (con orario dalle 8 alle 12): a Cantù (piazza Garibaldi, martedì), Erba (via Carroccio, venerdì), Giussano (via De Gasperi, giovedì), Limbiate (piazza Cinque Giornate, venerdì), a Mariano Comense (parcheggio Porta Spinola, sabato), Meda (piazza Cavour, mercoledì), Lomazzo (ogni sabato dalle 8 alle 12 in viale Somaini).