Doppio coordinatore infermieristico in Pronto Soccorso

Affianco al dottor Cristian Zambuto ci sarà il secondo coordinatore del Pronto soccorso, Alessandro Massa.

Pronto soccorso, doppio coordinatore

Ha preso servizio in questi giorni, conclusa la procedura di selezione indetta, il secondo coordinatore infermieristico del Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, il dottor Alessandro Massa. Laurea in Infermieristica, due master di primo livello in Coordinamento delle professioni sanitarie e in Area critica ed Emergenza territoriale, Massa lavora in Asst Lariana dal 2010. Quarantadue anni, comasco, di Albate, è stato infermiere al 118, coordinatore del Blocco operatorio al Sant’Anna e al Sant’Antonio Abate e da settembre 2023 era coordinatore infermieristico, sempre al Sant’Anna, dell’Area Intensiva (Rianimazione, Neuro-Rianimazione, Unità di Terapia Intensiva Coronarica UTIC, Stroke Unit). In Ps Massa affiancherà il dottor Cristian Zambuto, che ha preso servizio come coordinatore infermieristico lo scorso 16 gennaio, consentendo così - almeno in questa fase - di avere una copertura dei turni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 21. L’arrivo del secondo coordinatore è legata alla riorganizzazione generale promossa dalla direzione nel Pronto soccorso del Sant’Anna. “L’obiettivo di tutte le novità introdotte è ottimizzare l’assistenza ai pazienti, migliorare i tempi di permanenza e ridurre il più possibile l’attesa” sottolinea la dirigente del Dapss, la dottoressa Manuela Soncin.