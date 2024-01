Doppio regalo da A.L.I.Ce alla Riabilitazione generale e neuromotoria del Sant'Anna

Doppio regalo all’ospedale Sant’Anna al reparto di Riabilitazione generale e neuromotoria dalla sezione comasca di A.L.I.Ce, l’associazione per la lotta all'ictus cerebrale. La presidente Roberta Conti, insieme alle volontarie Fernanda Vignati e Morena Menegazzo, ha consegnato in questi giorni a nome dell’organizzazione di volontariato, un omogeneizzatore e due trita pillole elettrici.

"Il processo di omogeneizzazione - sottolinea la dottoressa Daniela Casarotti, direttore della Riabilitazione generale e neuromotoria di Asst Lariana - modifica la consistenza del cibo, rendendolo idoneo alla deglutizione dei pazienti disfagici. Grazie a questo dispositivo miglioreremo la somministrazione in particolare delle colazioni".

Il trita pillole

I pazienti affetti da malattie neurologiche, come l’ictus, il Parkinson, la sclerosi multipla o l’Alzheimer, possono essere affetti da disfagia, ossia la difficoltà o incapacità di deglutire in modo sicuro ed efficace. Per quanto riguarda i trita pillole, si tratta di un apparecchio che, in piena sicurezza, consentirà di velocizzare la somministrazione della terapia farmacologica, sempre ai pazienti disfagici.

“L’associazione A.L.I.Ce è una presenza costante e preziosa per noi e i nostri pazienti - aggiunge la dottoressa Casarotti - Doveroso e sentito il nostro ringraziamento a nome di tutta Asst Lariana”.

Proprio un mese fa, l’associazione si era fatta promotrice anche di una donazione di indumenti e di biancheria intima per i pazienti soli, ricoverati al Sant’Anna.