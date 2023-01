"Dove bisogna stare": al Circolo Arci Terra e Libertà proiezione e degustazione

Giovedì, 19 gennaio 2023, alle 21 il Circolo Arci Terra e Libertà di via Brambilla a Cantù organizza la proiezione del film documentario “Dove bisogna stare” del regista Stefano Collizzolli che al termine della proiezione incontrerà il pubblico. Prima del film, degustazione di vini.

Il film, uscito nel 2018, racconta le vicende di quattro donne in quattro luoghi diversi d’Italia, tutte le protagoniste hanno incontrato nella loro quotidianità persone in difficoltà e si sono trovate di fronte ad una scelta: impegnarsi e praticare la solidarietà o voltarsi dall’altra parte. I promotori dell'iniziativa spiegano:

“Questo film vuole essere un’occasione per confrontarsi, per riflettere sull’esigenza di partecipare agli eventi, non cadere nell’indifferenza e fare la propria parte per realizzare una società più aperta in cui le difficoltà altrui ci riguardino, ci interessino. Per questa prima iniziativa culturale nel nuovo circolo Arci di Cantù abbiamo deciso di partire dal nostro territorio, una delle protagoniste del film è infatti una ragazza comasca che nel 2016 si è impegnata per supportare le centinaia di migranti che erano rimasti bloccati alla stazione di Como”.