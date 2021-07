L'Italia, dopo aver battuto la Spagna ai calci di rigore, approda alla finale di Euro 2020. L'appuntamento è fissato per domenica 11 luglio 2021 alle 21. Se non avete ancora deciso come (e con chi) assistere al match, vi diamo qualche idea.

Dove vedere la finale dell'Europeo sui maxischermi nel Comasco

Qualcuno starà sicuramente già organizzando cene a base di pizza, così da restare con la mente libera e concentrata sull'attesissima partita che potrebbe portare gli Azzurri, guidati dal Ct Roberto Mancini, a laurearsi campioni d'Europa. Se invece, dopo mesi di pandemia, di restare in casa non ne potete davvero più, sul territorio si stanno organizzando eventi per godersi (speriamo) insieme il match.

- A Erba la partita potrà essere vista al Tennis Erba, l'organizzazione è a cura del bar all'interno del parco Majnoni.

- Ad Albese con Cassano il ritrovo invece è fissato all'oratorio.

