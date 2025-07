Dramma lungo i binari: travolta e uccisa dal treno in corsa

FerrovieNord

E' accaduto questa mattina all'alba, traffico ferroviario bloccato e grande spiegamento di mezzi di soccorso.

La vittima sarebbe una donna dell'erbese di 40 anni

Tragedia sulla tratta Milano - Asso

Intorno alle 5.45 di questa mattina, martedì 15 luglio, una donna è stata travolta e uccisa lungo i binari della ferrovia, che costeggia la via Giacomo Matteotti a Ponte Lambro. Una tragedia che si è consumata in pochi istanti e che ha portato alla morte sul colpo della 40enne. Sul luogo sono giunti i mezzi di soccorso sia dei Vigili del fuoco che dei sanitari, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

Blocco del traffico ferroviario

La tragedia ha causato il blocco del traffico ferroviario per i convogli che viaggiavano sulla tratta Milano - Asso in mattinata. La circolazione ha poi ripreso normalmente una volta che i mezzi di soccorso hanno liberato i binari.