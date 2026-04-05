Drone in dotazione alla Polizia locale: i controlli arrivano anche dal cielo

I controlli arrivano dal cielo: un drone in dotazione alla Polizia locale.

Un drone per la Polizia locale

Tempo qualche mese e inizierà a pattugliare le aree verdi e urbanizzate di Lurate Caccivio e Villa Guardia. Uno scatto per il Comando guidato da Luigi Rota che, negli ultimi anni, ha puntato sul potenziamento della strumentazione grazie anche alla partecipazione mirata a bandi ad hoc. L’ultimo, in ordine di tempo, quello di Regione Lombardia aperto a gennaio. “Abbiamo presentato un progetto di 160.000 euro per avere nuove telecamere e un drone – spiega Rota – Siamo stati beneficiari di un finanziamento di 40.000 euro. Ci permetterà di ammortizzare la spesa (73.484 euro in capo al Comune di Lurate Caccivio e 46.200 euro a Villa Guardia, Ndr)”. Il drone – costo complessivo di 1.800 euro – avrà molteplici scopi. “Abbiamo già il patentino per poterlo pilotare – prosegue il comandante – Ci permetterà di monitorare, ad esempio, lo stato dei tetti, le zone verdi e le strade”. Sarà dotato anche di termocamera. “Utile per la ricerca di persone scomparse. Sarà uno strumento prezioso per svolgere al meglio la nostra attività. Di pari passo, andremo a potenziare il controllo sulle strade di accesso”. I classici varchi.

Dove verranno posizionate le telecamere

In modo particolare, il focus sarà sulla strada Variola e sulle vie limitrofe. Verrà posizionato un varco per lettura targhe e telecamere di contesto all’incrocio tra la Varesina e via XXV Aprile. Un altro all’ingresso della strada Variola e un terzo a metà della stessa via. “Essenziali per il controllo sull’abbandono dei rifiuti. Ultimo varco, invece, in via Lura a Castello. Per garantire sicurezza, il progetto prevede anche che venga videosorvegliato il semaforo a chiamata pedonale vicino a via Barozzo”.

Monitoraggio anche a Villa Guardia

Per quanto riguarda Villa Guardia, infine, maggior presidio nei pressi del cimitero di Civello con l’installazione di varchi in via Cantù, sopra e sotto il ponte della Pedemontana. “Garantiranno più tranquillità a chi si reca al camposanto – conclude il comandante – Ultimo ma non ultimo, sistema lettura targhe anche in via Firenze, dove insiste la “Grande Stufa” e la piattaforma ecologica”. Stando alle tempistiche, il sistema, con anche l’arrivo del drone, dovrebbe essere rinnovato per l’estate dato che il rendiconto a Regione Lombardia dovrà avvenire entro settembre.