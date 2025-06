Due concerti bandistici per celebrare i Santi Pietro e Paolo

Due concerti bandistici in chiesa parrocchiale per celebrare la festa patronale dei Santi Pietro e Paolo ad Alzate.

In programma per venerdì e domenica

Gli appuntamenti sono organizzati dalla Comunità pastorale «Beata Vergine di Rogoredo» e proposti grazie al sostegno della Bcc Brianza e Laghi e sono in programma per venerdì prossimo, 27 giugno, e domenica 29 giugno, proprio il giorno in cui ricorre il santo patrono a cui è dedicata la chiesa prepositurale.

Entrambi i concerti si svolgeranno in piazza San Pietro: il primo, alle 21.30 di venerdì prossimo, vedrà come ospite la «Filarmonica Valsolda» nell’ambito della rassegna bandistica 2025.

Secondo concerto domenica 29 giugno alle 21.30 in chiesa prepositurale: a esibirsi sarà il «Cantate Domino Canticum Novum», il concerto della corale Cappella Musicale del Duomo di Milano, con la direzione del maestro Monsignor Massimo Palombella, sovrintendente area Cultura musicale della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

Entrambi i concerti sono a ingresso libero e tutta la comunità è invitata a partecipare numerosa per celebrare insieme la festa patronale.