Due corali unite per due speciali concerti natalizi

Gemellaggio canoro e musicale unendo le forze e invitando a partecipare.

Olgiate Comasco · 03/12/2025 alle 08:34

Due corali uniscono le forze per proporre due concerti natalizi a Olgiate Comasco e a Cagno.

Dopo l’open day organizzato dalla corale della parrocchia olgiatese dei Santi Ippolito e Cassiano, a Olgiate Comasco, ecco un’ulteriore iniziativa. Gemellaggio canoro e musicale con la corale San Giovanni Paolo II di Cagno. Insieme per due  speciali appuntamenti in clima natalizio.

I concerti

Screenshot

Il primo evento si terrà sabato 13 dicembre, con inizio alle 21 nella chiesa parrocchiale di Olgiate Comasco. Il secondo, invece, sabato 20 dicembre nella chiesa parrocchiale di Cagno, anche in questo caso con inizio alle 21.

L’invito a partecipare

Per entrambe le occasioni l’ingresso è libero. Da parte delle corali l’entusiasmo di unirsi e l’invito a partecipare ai due concerti.

