Due corali unite per due speciali concerti natalizi

Due corali uniscono le forze per proporre due concerti natalizi a Olgiate Comasco e a Cagno.
La novità
Dopo l’open day organizzato dalla corale della parrocchia olgiatese dei Santi Ippolito e Cassiano, a Olgiate Comasco, ecco un’ulteriore iniziativa. Gemellaggio canoro e musicale con la corale San Giovanni Paolo II di Cagno. Insieme per due speciali appuntamenti in clima natalizio.
I concerti
Il primo evento si terrà sabato 13 dicembre, con inizio alle 21 nella chiesa parrocchiale di Olgiate Comasco. Il secondo, invece, sabato 20 dicembre nella chiesa parrocchiale di Cagno, anche in questo caso con inizio alle 21.
L’invito a partecipare
Per entrambe le occasioni l’ingresso è libero. Da parte delle corali l’entusiasmo di unirsi e l’invito a partecipare ai due concerti.