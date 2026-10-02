Due domeniche dedicate alla castagnata

Il Comune di Caglio e ProCaglio, in collaborazione con Oltrelario, organizzano due giornate all’insegna del gusto, della tradizione e del divertimento dedicate alla castagnata.

Doppio appuntamento

L’appuntamento è per domenica 4 ottobre e per domenica 11 ottobre, con una doppia castagnata. Dalle 10 alle 12 è in programma la visita ai castagneti storici. Una facile passeggiata guidata alla scoperta dei castagneti storici di Caglio: la storia dei castagni sul territorio, il legame con i cagliesi, l’economia di sussistenza, usanze e curiosità su questo frutto del bosco. Non mancheranno giochi e laboratori a tema per i più piccoli, da vivere insieme ai genitori. Gran finale con caldarroste cotte al momento dai nostri volontari.

Grigliata, piatti tipici e animazioni

Dalle 12 castagnata in Arena con grigliata e piatti tipici. E poi intrattenimento musicale, giochi e animazione con Perry. Prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Sharryland.