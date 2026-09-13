Due giornate di sport inclusivo

Ad Arosio torna l’11^ edizione della giornata dello sport, ma questa volta con un appuntamento raddoppiato. Sono infatti due le giornate dedicate a celebrare le discipline sportive secondo l’unico motto: «A tutto sport, nessuno escluso. Lo sport è per tutti senza barriere». Un titolo che ha tratto ispirazione dal progetto sportivo dello scorso anno e fatto proprio dalla comunità arosiana.

Il primo appuntamento

Il primo appuntamento si terrà mercoledì 16 settembre alle 20.30 nella biblioteca. In questa occasione l’atleta paralimpico di sci nautico Daniele Cassioli dialogherà con la bibliotecaria Piera Cattaneo presentando il suo libro «Il Vento Contro». A seguire ci sarà un momento di premiazione di una decina di atleti arosiani under 18 che si sono distinti per meriti sportivi durante la stagione compresa tra ottobre 2025 e settembre 2026. A consegnare il riconoscimento saranno gli atleti che sono stati premiati lo scorso anno, in una sorta di staffetta simbolica con i loro colleghi.

Il programma di sabato 19 settembre

Il secondo appuntamento della Giornata dello sport, più corposo, è previsto per sabato 19 settembre con un ricco pomeriggio di discipline. Racconta l’assessore Claudio Terraneo:

«Le attività si svolgeranno negli spazi interni ed esterni del palazzetto dello sport, dell’oratorio e di via Buonarroti. L’impatto che vogliamo realizzare è di una “cittadella dello sport” per una giornata. Per l’occasione abbiamo creato un “trenino sportivo” che porterà in giro i bambini per far provare loro diverse discipline tra le numerose associazioni arosiane presenti».

Concluse le attività per bambini, alle 16.15 ci saranno dimostrazioni di balli di gruppo mentre alle 17.15 inizia l’attesa partita di calcio inclusiva tra Stella Azzurra contro i comaschi Fuori Classe 1907 e gli Azzurrini Academy. Seguirà biciclettata tra le strade del paese e alle 18.30 premiazione delle associazioni che hanno partecipato. Durante tutta la giornata il servizio bar sarà curato dai ragazzi del progetto Smile Break.