Due giorni di festa per I Matt da Vila

Prima festa biancoblu per il Como Club Albavilla «I matt da vila»: un fine settimana con buon cibo, musica e tanto divertimento per festeggiare la stagione sportiva dei lariani.

Due giorni di festa per il Como Club Albavilla

Appuntamento a questa sera, sabato 14 giugno, nell’area mercato di via XXV Aprile: alle 19 si potrà cenare con cucina tipica, in sede o da asporto. Seguirà musica dal vivo con il gruppo musicale I Draghi.

La festa continuerà domani, domenica 15 giugno, nella stessa location. Sono previsti giochi, animazione e intrattenimento per tutte le età; si potrà pranzare dalle 12 con cucina tipica e trascorrere un bel momento di condivisione in nome della comune passione sportiva.

Durante la due giorni di festa sono previsti tanti ospiti: calciatori della attuale rosa del Como e vecchie glorie della squadra; il dottor Enrico Fermi che per anni è stato medico ufficiale dei giocatori biancoblu; tra gli ospiti già annunciati anche Francesco Cigardi, che con il Como aveva giocato in Serie A.

La manifestazione è aperta a tutta la comunità; tutti sono invitati a partecipare per celebrare insieme un anno dalla nascita del Como Club che già conta ben 120 iscritti. Il tutto per tifare Como, ma anche a scopo benefico, nel pieno spirito dei Pesi Massimi: come annunciato dagli organizzatori gli utili della manifestazione saranno devoluti a un ente benefico del territorio ancora da definire; sono inoltre in programma altri eventi allo scopo di sostenere realtà locali. La manifestazione è organizzata con la collaborazione della Pro loco.

(Nella foto il direttivo dell'associazione)