Due incontri in provincia per parlare di Alzheimer

Due eventi dedicati all’Alzheimer, in occasione della Giornata mondiale della malattia che ricorre domenica 21 settembre.

Alzheimer: “Persone oltre la memoria”

La Giornata mondiale è stata istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s Disease International (ADI) per promuovere iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla diffusione di informazioni sulla malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza. Ed è collegato alla ricorrenza l’incontro “Persone oltre la memoria” che si terrà il19 settembre alle 20.45 nel Centro Civico Fabio Casartelli ad Albese con Cassano (via Roma 21). Il convegno (partecipazione gratuita senza obbligo di prenotazione) è dedicato al tema delle persone affette da Alzheimer ed è inserito nella più ampia programmazione “Dialogare sulla fragilità. Spazi di ascolto, consapevolezza e benessere” organizzata dalle Suore Ospedaliere Villa San Benedetto Menni in collaborazione con il Comune di Albese con Cassano. La serata è affidata all’équipe multidisciplinare della Casa albesina delle Suore Ospedaliere che, nel reparto dedicato a pazienti affetti da demenza di Alzheimer, applica ormai da anni il Modello GentleCare ideato dalla terapista occupazionale Moyra Jones. Nel corso della serata interverranno, inoltre, professionisti di Asst Lariana che illustreranno gli ultimi progetti avviati: la dottoressa Chiara Morichetti geriatra, parlerà di umanizzazione delle cure in Geriatria; la dottoressaFrancesca Di Giambattista, geriatra, della presa in carico precoce geriatrica in Pronto Soccorso; la dottoressa Martina Biotto, geriatra, dell’ambulatorio dei fragili a Cantù e a Como e dell’ambulatorio CdCd di Geriatria (Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze); infine la dottoressa Carolina Mutti, case manager della Geriatria parlerà di dimissioni protette. Per maggiori informazioni sull’incontro è possibile scrivere alla mail eventi.vsb@ospedaliere.it o chiamare il numero 380-7496650.

Alzheimer: vivere insieme e creare connessioni, al centro la persona

Domenica 21 settembre, dalle 10.30 alle 12.30,

a Cadorago (nella sala consiliare in piazza Zampiero) in collaborazione con Un Sorriso In Più, Suore Ospedaliere Villa San Benedetto Menni, Scuola di Musica di Villa Guardia e Comune di Cadorago si svolgerà un incontro di approfondimento “Alzheimer, vivere insieme e creare connessioni, al centro la persona e il suo benessere”. Medici e professionisti affronteranno i principali temi legati all’Alzheimer e alle altre forme di demenza (sintomi e fattori di rischio, buone pratiche di presa in carico); si parlerà di percorsi di cura, dimissioni protette, supporto ai caregiver, dell’importanza di cure umanizzate e gentili, finalizzate alla migliore qualità di vita possibile. La mattinata si chiuderà con due momenti di benessere attraverso la musica e la lettura grazie alla Scuola di Musica di Villa Guardia e i volontari dell’associazione Un Sorriso In Più e un rinfresco finale per tutti. La partecipazione è gratuita con prenotazione al numero 333-4759753 o scrivendo alla mail progetti@unsorrisoinpiu.it