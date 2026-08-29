Due nuovi corsi di autodifesa dedicati anche ai giovani

Al via a settembre due nuovi corsi di autodifesa ad Albese, dedicati ai giovani e alle donne.

Dopo il successo delle scorse edizioni

Dopo il successo delle prime due edizioni del corso di autodifesa dedicato alle donne, Villa San Benedetto Menni – Casa delle Suore Ospedaliere – e ASD ISV Sport ampliano la propria proposta formativa con due nuove iniziative, entrambe in partenza nel mese di settembre. Le riflessioni, il confronto e il dibattito sviluppati intorno alle precedenti esperienze hanno creato un terreno fertile per nuove proposte, che hanno trovato il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale che ha concesso patrocinio.

Le nuove proposte sono un corso rivolto a ragazzi e ragazze da 14 a 20 anni e uno di autodifesa per donne dai 14 anni in su.

“La scelta di dedicare ai più giovani uno spazio specifico, con un orario maggiormente compatibile con le loro esigenze, nasce dalla volontà di rendere questa opportunità ancora più accessibile – spiegano da Villa San Benedetto – Obiettivo dell’iniziativa è rendere disponibili tecniche di difesa da atti di violenza fisica e verbale, per muoversi nel mondo con più sicurezza. Entrambi i corsi prenderanno il via lunedì 28 settembre. Per partecipare è necessario compilare e inviare la modulistica di iscrizione entro il 20 settembre”.

Iscrizioni entro domenica 20, tramite i canali della struttura.