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Due nuovi monitor interattivi per la secondaria grazie alla donazione di Bcc Brianza e Laghi. La consegna si è svolta martedì: presenti il presidente Bcc Giovanni Pontiggia, la dirigente scolastica Sabrina Amato, il sindaco Paolo Frigerio, il Consiglio di istituto con la presidente Alessandra Scanziani e la sua vice Noemi Freddi e gli insegnanti.

“Continua l’attenzione alle nuove generazioni”

I due monitor interattivi offriranno agli insegnanti nuove opportunità per una didattica interattiva e partecipativa, favorendo il coinvolgimento degli studenti e l’uso condiviso dei contenuti digitali. «Per una banca di credito cooperativo, il legame con il territorio si esprime anche con l’attenzione alla scuola e alla formazione delle nuove generazioni – ha spiegato Pontiggia – Siamo lieti che questi nuovi strumenti possano accompagnare il lavoro quotidiano degli insegnanti e offrire ai ragazzi ulteriori opportunità di apprendimento. Con la scuola Rufo abbiamo già avuto il piacere di condividere un’esperienza significativa, accogliendo alcuni studenti nella nostra sede e leggendo con grande interesse i lavori con cui hanno raccontato quell’incontro. Ritrovarci oggi nella loro scuola è bello e dà continuità a un rapporto a cui teniamo molto». Gli studenti, riuniti nella sala comune, hanno consegnato al presidente una pergamena di ringraziamento.

«La scelta della Bcc di investire nella scuola, destinandovi proprie risorse, testimonia una concreta fiducia nel valore dell’istruzione e nella crescita dei ragazzi – ha sottolineato la dirigente Amato – I recenti fatti di cronaca ci ricordano quanto sia importante aiutare i ragazzi a sviluppare uno spirito critico, a scegliere con la propria testa senza lasciarsi trascinare dagli altri. La scuola ha questo compito: offrire gli strumenti per crescere e compiere scelte autonome e consapevoli». «Il sostegno della Bcc alle scuole di Alzate non è una novità, ma un impegno che prosegue da molti anni – ha aggiunto il sindaco Frigerio – Ringrazio la banca per questa sensibilità verso l’istruzione. Ai ragazzi rivolgo un invito a utilizzare con cura e rispetto questi strumenti, messi a disposizione per la loro crescita».

E’ poi intervenuto il Consiglio d’istituto con la presidente Scanziani e la vice Freddi. «A nome del Consiglio d’Istituto, ringrazio sentitamente la Bcc per aver messo a disposizione della scuola i monitor interattivi – ha esordito Scanziani – preziosi strumenti per la didattica. Un gesto di attenzione verso la scuola e il futuro dei nostri ragazzi, che rafforza il legame tra istituzioni e territorio». «Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla Bcc a nome dei genitori che rappresento in Consiglio d’Istituto e personalmente come consigliera comunale – ha aggiunto Freddi – La rinnovata attenzione della Bcc alle scuole di Alzate testimonia una sensibilità autentica verso il mondo dell’istruzione e il futuro dei nostri ragazzi. Un sostegno prezioso che dimostra quanto sia importante investire nella formazione e nella crescita delle nuove generazioni, contribuendo al benessere dell’intera comunità scolastica».

Al via anche progetti di educazione finanziaria e per la prevenzione di bullismo e cyberbullismo

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare alla scuola il progetto di educazione finanziaria della Bcc: incontri dedicati al risparmio, alla gestione consapevole del denaro e alla conoscenza del sistema bancario e del Credito Cooperativo. Le attività, realizzate anche con il contributo didattico della Fondazione del Credito Cooperativo Tertio Millennio, sono proposte alle scuole del territorio, con contenuti adeguati alle diverse fasce d’età. Ai percorsi formativi si affianca la possibilità di organizzare visite alla sede della Bcc. La banca sostiene inoltre «Il Patentino Digit@le», progetto del Comprensivo «Porta» al via a gennaio 2027, dedicato alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e alla cittadinanza digitale: condotto da professionisti dell’Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting, coinvolgerà gli alunni di quarta e quinta delle primarie, delle secondarie di primo grado e le famiglie in incontri sull’uso consapevole di Internet, dei social network e delle nuove tecnologie.

(Sotto il presidente Pontiggia con la dirigente Amato; nella foto di copertina, da sinistra, Noemi Freddi, Alessandra Scanziani,Giovanni Pontiggia, la dirigente Sabrina Amato, il sindaco Paolo Frigerio)