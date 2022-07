Due olgiatesi alla traversata dell'Isola d'Elba: obiettivo degli 11 chilometri raggiunto, è festa

Settanta "pirati" all’Isola d’Elba per spingere Alberto Ghielmetti e Michele Bottinelli nell’attesissima traversata da Piombino a Cavo.

Due olgiatesi alla traversata dell'Isola d'Elba: il grande giorno

Eccolo lì, a portata di bracciata, è arrivato il giorno della sfida sportiva: 11 chilometri, tra le quattro e le cinque ore da nuotare in mare aperto. Questa mattina, lunedì 4 luglio, ha preso il via alle 8.30 il progetto "Un euro al metro - I Pirati dell’Elba" che vivrà il clou di un work in progress emozionante. Un’impresa via via evolutasi dal punto di vista atletico e inclusivo.

PRONTI PER LA PARTENZA

Numeri emozionanti

Raggiunto il nobile target solidale: grazie allo sforzo collettivo (38 sponsor, migliaia di braccialetti colorati, eventi di promozione) superata quota 20.000 euro, cifra necessaria per far vivere una vacanza memorabile agli amici dell’associazione L’Alveare e della cooperativa Sociolario e, più in generale, aiutare le due realtà impegnate a favore di persone diversamente abili. La dimostrazione della sensibilità che contraddistingue la traversata è certificata anche da altri numeri, eclatanti. Sono 70 le persone che hanno scelto di seguire da vicino i due nuotatori: un viaggio di 428 chilometri, tanti quanti Bottinelli e Ghielmetti hanno nuotato in piscina, al lago e al mare preparandosi alla traversata del 4 luglio. Otto imbarcazioni, compresi un caicco e una motovedetta della Capitaneria di porto, accoglieranno i supporter dei due nuotatori impegnati nella traversata dell’Isola d’Elba.

Senso di gratitudine

Poi, c’è anche il numero - incalcolabile - di grazie indirizzati alla miriade di sostenitori del progetto. Michele e Alberto snocciolano riconoscenza: "Innanzitutto alle nostre famiglie e ad Alessandro Lucca che si occupa di tutta la parte social, a Simone Bottinelli che con “Publifutura” ha spinto al massimo l’iniziativa - sottolineano Ghielmetti e Bottinelli - In generale, ai tanti sostenitori e sponsor. Noi ci siamo allenati tantissimo, anche con sacrifici e rinunce. Grazie a Stefano Pozzi, per la preparazione dal punto di vista nutrizionale, e a Sabrina Bigoni per l’allenamento in piscina. A Leo Callone, il caimano del Lario, che ha sposato il nostro progetto e ci ha dato preziosi consigli (per un problema non potrà essere presente, Ndr), e a Massimo Giuliani, ex allenatore della Nazionale di nuoto in acque libere (la traversata è inserita tra gli eventi non competitivi del campionato italiano di nuoto in acque libere). A Romano Bastianini, segretario della Lega navale di Piombino e nostro coordinatore per l’organizzazione della traversata, e a Luigi Paoletti di “Cavo diving”, il barcaiolo che ci guiderà. Grazie al “Centro Sub Nettuno” di Como, ai “Pescatori Alpha” e al presidente Luca Arcobello, alla Canottieri Lario con la sua colonna Andrea Tenca. Grazie - evidenzia Ghielmetti - a Francesca Agolini, Francesca Fumagalli e Morgana Righetto che mi hanno fatto stare tranquillo dal punto di vista lavorativo".

Obiettivo raggiunto

Alberto e Michele sono riusciti a nuotare più della distanza inizialmente prevista, ovvero più di 11 chilometri. Malgrado ciò, la corrente era troppo forte e li spingeva sempre più lontano dall’approdo previsto: per salvare la festa con le associazioni che li hanno seguiti per sostenerli hanno fatto deviazione sul gommone, nuotando poi l’ultimo pezzo per raggiungere la spiaggia prevista a Cavo e fare festa tutti insieme. Anche l’organizzatore sul posto, Romano Bastianini ha consigliato di non farsi più allontanare dalla corrente, visto che la distanza l’avevano abbondantemente colmata.

Nicola Gini