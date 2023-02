Marzo di grande cultura con il Lions Club di Cantù e Mariano Comense che propone due appuntamenti di grande interesse.

Due serate da non perdere con i Lions: cena con De Bortoli e grande spettacolo su Battisti

Doppio appuntamento organizzato dal Club canturino e marianese all'inizio di marzo. Il primo si tiene giovedì 9 marzo 2023 quando il giornalista Ferruccio De Bortoli, due volte direttore del Corriere della Sera, sarà ospite della tradizionale cena del Club al Carimate Golf Club. La serata, dal titolo "Democrazia: crescita e disuguaglianza", è aperta a tutti previa prenotazione scrivendo a lionscantumariano@gmail.com (cena 45 euro).

Il secondo appuntamento, con finalità benefica, si tiene sabato 11 marzo 2023 al teatro Fumagalli di Vighizzolo dove andrà in scena lo spettacolo "Canto Libero". Il Lions Club porta in città il più importante spettacolo in Italia dedicato alle canzoni dell’indimenticabile coppia artistica del cantautorato italiano formata da Lucio Battisti e Mogol, firmato da Good Vibrations Entertainment. Il ricavato sarà devoluto ad Abilitiamo Autismo onlus. Il biglietto costa 30 euro. E’ acquistabile online su www.ticketone.it o in prevendita scrivendo a lionscantumariano@gmail.com.

Foto: Canto Libero al teatro di Udine