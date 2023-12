Due sorelline lanciano i palloncini con le letterine: rispondono due "Babbo Natale" bergamaschi

Abitano a Valbrona le piccole fortunate che hanno ricevuto risposta ai loro desideri

Incredibile coincidenza per le sorelle Giussani

Si chiamano Ludovica e Sofia Giussani, hanno 2 e 5 anni e hanno avuto entrambe la grande fortuna di vedersi recapitare direttamente da due "Babbo Natale" bergamaschi i doni che avevano chiesto nella letterina lanciata in cielo l'8 dicembre scorso. Le due sorelline abitano a Valbrona, ma frequentano Eupilio, paese d'origine di mamma Desirée Valsecchi e dove Sofia frequenta la scuola dell'infanzia. Così proprio con il gruppo dell'asilo "Francesco Cornelio" la famiglia Giussani ha preso parte al lancio dei palloncini organizzato dalla Pro loco al Punt d'Inach. Sia Ludovica che Sofia avevano così inviato in cielo ognuna i propri palloncini con le proprie letterine. E poco prima di Natale, la bellissima sorpresa: prima una e poi l'altra hanno ricevuto entrambe risposta da due differenti "Babbo Natale".

Due persone di cuore che hanno esaudito i desideri delle piccole

Un primo pacco, destinato a Ludovica, è stato portato di persona da un signore della provincia di Bergamo direttamente a Valbrona: "Purtroppo non eravamo in casa e così è stato il nostro vicino a prendere il pacco e consegnarcelo - racconta mamma Desirée - Era pieno di giochi, caramelle, libri da leggere e da colorare. C'era persino la calza della Befana. In pratica ha racchiuso tutto quanto Sofia aveva voluto elencare nella letterina".

Qualche giorno più tardi, stessa sorte per Sofia: "L'antivigilia di Natale è arrivato un grande pacco, questa volta portato dal corriere. Per Sofia tanti regali e addirittura la Barbie che tanto desiderava. All'interno anche una letterina di risposta, scritta e disegnata a mano".

Anche a mamma Desirée da piccola era arrivata la risposta di Babbo Natale

A ben conoscere quanto grande è stata l'emozione delle piccole Ludovica e Sofia è proprio mamma Desirée. Alla stessa età di Sofia, aveva ricevuto risposta alla sua letterina: "Ricordo ancora la telefonata di questo signore, anche lui di Bergamo, che si presentò come Babbo Natale e che sapeva tante cose di me. Aveva parlato con mia mamma e per Natale mi aveva fatto avere una bambola".

Ora la famiglia Giussani vuole mettersi in contatto con i due mittenti

Papà Gabriele e mamma Desirée vogliono ringraziare di persona i due "Babbo Natale" che hanno reso felici le loro piccole. Del signore che ha portato fino a Valbrona i doni per Ludovica hanno un numero di telefono, mentre di chi ha risposto a Sofia hanno un indirizzo che corrisponde a una ditta: "Li ringraziamo tanto, perché abbiamo trovato due persone di cuore che hanno regalato alle nostre bambine tantissime cose e questa bella emozione. Li contatteremo per parlarci direttamente".