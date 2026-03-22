Due spettacoli per viaggiare nella Divina Commedia

Ingresso libero al Medioevo e a Cagno in occasione della Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri.

In occasione del “Dantedì”, Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, a Olgiate Comasco e Solbiate con Cagno in programma due appuntamenti culturali dedicati alla Divina Commedia.

Divina Commedia, gli eventi

Viene proposta al pubblico una lettura scenica dei celebri canti danteschi del Purgatorio, interpretati dall’attore Christian Poggioni con accompagnamento musicale di Adriano Sangineto, in un dialogo tra parola poetica e musica che restituisce tutta la forza evocativa dell’opera. Mercoledì 25 marzo, alle 17 nell’auditorium del Medioevo, in via Lucini 2: ingresso libero.

L’appuntamento a Solbiate con Cagno

Venerdì 27 marzo, invece, alle 21 all’oratorio P.G. Frassati, in via Varese 6 a Solbiate con Cagno (località Cagno), l’iniziativa si focalizzerà sulla cantica dell’Inferno: in scena sempre Poggioni.

L’invito a partecipare

Le iniziative sono promosse dal Comune di Solbiate con Cagno, dal Comune di Olgiate Comasco (assessorato alla Cultura e biblioteca comunale), dall’Università degli Adulti di Olgiate Comasco e dalla commissione Biblioteca di Solbiate con Cagno.