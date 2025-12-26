L’evento

Due volontari scelti per la benemerenza civica Ape d’oro

Il concerto di gala del Corpo musicale olgiatese incornicerà la consegna dei riconoscimenti.

Olgiate Comasco · 26/12/2025 alle 15:00

di

Due volontari di Olgiate Comasco scelti per l’assegnazione della benemerenza civica Ape d’oro.

La scelta

La Giunta comunale ha deliberato il conferimento della benemerenza a Pietro Ballerini e Luigi Roncoroni. Due volontari trasversali, pronti a mettersi al servizio in più associazioni.

La cerimonia

La cerimonia di consegna delle benemerenze civiche si terrà nella serata di lunedì 5 gennaio. Nell’occasione Ballerini e Roncoroni riceveranno dalle mani del sindaco l’Ape d’oro.

Il concerto di gala

Alle 21 di lunedì 5 gennaio il concerto di gala del Corpo musicale olgiatese suggellerà il momento di consegna delle benemerenze.

