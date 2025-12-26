Due volontari scelti per la benemerenza civica Ape d’oro

Due volontari di Olgiate Comasco scelti per l’assegnazione della benemerenza civica Ape d’oro.
La scelta
La Giunta comunale ha deliberato il conferimento della benemerenza a Pietro Ballerini e Luigi Roncoroni. Due volontari trasversali, pronti a mettersi al servizio in più associazioni.
La cerimonia
La cerimonia di consegna delle benemerenze civiche si terrà nella serata di lunedì 5 gennaio. Nell’occasione Ballerini e Roncoroni riceveranno dalle mani del sindaco l’Ape d’oro.
Il concerto di gala
Alle 21 di lunedì 5 gennaio il concerto di gala del Corpo musicale olgiatese suggellerà il momento di consegna delle benemerenze.