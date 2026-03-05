Duecento alunni a teatro per la Giornata internazionale della donna

Il teatro San Teodoro di Cantù ospiterà 200 studenti delle scuole superiori di primo grado per la Giornata internazionale della donna.

Giornata internazionale della donna a teatro

Il Comune di Cantù, in collaborazione con l’associazione Lo Stato dell’Arte, in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026 – 8 marzo, organizza lo spettacolo Voci di Donna in programma lunedì 9 marzo alle ore 10.30 presso il Teatro San Teodoro di Cantù, alla presenza di 200 alunni delle scuole secondarie di primo grado canturine. Gli studenti delle scuole Turati, Tibaldi e Istituto Santa Marta, assisteranno a un viaggio musicale che racconta storie di resilienza. Uno spettacolo che trasforma il dolore in luce attraverso la potenza della musica e della voce.

Musica, letture e riflessione

Dopo il saluto delle autorità, Sara Velardo e Francesca Arrigoni, accompagnate dalle letture a cura di Alberto Bonacina, interpreteranno le storie di donne straordinarie che, nonostante le avversità, hanno trovato nella musica la forza per superare le difficoltà. Da Mina a Lady Gaga, da Loredana Bertè a Aretha Franklin, uno spettacolo che intreccia musica dal vivo, letture e riflessioni per raccontare l’evoluzione del ruolo della donna. “L’8 marzo è un’occasione per ribadire un impegno che deve essere quotidiano. Parlare alle ragazze e ai ragazzi di rispetto, libertà e pari opportunità significa investire sul futuro della nostra comunità. Attraverso il linguaggio del teatro e della musica possiamo affrontare temi complessi come la violenza, le discriminazioni e le fragilità, offrendo strumenti di consapevolezza e di crescita: è fondamentale che le nuove generazioni imparino a riconoscere le ingiustizie e ad avere il coraggio di non accettarle”, commenta l’assessore alle Pari Opportunità, Natalia Cattini.