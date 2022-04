La polemica

Installata martedì e in Comune è stata deposita la richiesta per posizionarne una seconda.

E maxiantenna fu: installato il ripetitore di segnale Iliad alto 36 metri. Nella mattinata di martedì, operai al lavoro in un’area privata di via Olgiate per la posa dell’infrastruttura telefonica.

Duecento firme contro l’antenna gigante di Lurate Caccivio

Nel giro di qualche ora, come un fungo, è così spuntata la tanto chiacchierata antenna che ha provocato non poco sconquasso in città: il Comune di Lurate Caccivio è impegnato in una battaglia legale nel tentativo di fermare il ripetitore e alcuni cittadini hanno promosso una petizione che è arrivata a quota 200 firme.

