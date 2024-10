Durante il Vax Day effettuate quasi seicento vaccinazioni

375 vaccinazioni antinfluenzali e 181 anti Covid, 20 anti Herpes Zoster e 16 antipneumococco: sono i numeri delle somministrazioni effettuate in piazza Grimoldi a Como nell’ambito dell’evento “La prevenzione in piazza” e del Vax Day promosso da Regione Lombardia per il lancio della campagna antinfluenzale, partita l'1 ottobre.

La campagna vaccinale

Oltre che in piazza Grimoldi, dove l’offerta ha interessato tutti i cittadini indipendentemente dalle categorie, le vaccinazioni sono state offerte nelle Case di Comunità di Menaggio (77 antinfluenzali, 32 anti Covid, 1 anti pneumococco), di Ponte Lambro (80 antinfluenzali, 30 anti Covid, 3 anti pneumococco) e di Olgiate Comasco (40 antinfluenzali, 16 anti Covid, 3 anti Herpes Zoster, 3 anti pneumococco).

La campagna antinfluenzale, come detto, è partita il 1 ottobre e le prenotazioni vanno effettuate, attraverso la piattaforma regionale Prenota Salute

Sarà possibile vaccinarsi negli studi del proprio medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta (a partire dal 7 ottobre con modalità che il professionista comunicherà direttamente ai propri assistiti); nelle farmacie (prime somministrazioni dal 14 ottobre, prenotazioni sul portale regionale Prenota Salute dal 1 ottobre); nei Centri Vaccinali di Asst Lariana (prime somministrazioni dal 21 ottobre, prenotazioni sul portale regionale Prenota Salute dal 1 ottobre). Con agende di prenotazione ad esclusivo uso interno dal 1 ottobre in Asst Lariana sono iniziate le vaccinazioni dei dipendenti, dei pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri, delle donne in gravidanza e dei pazienti cronici (in occasione degli accessi per visite e prestazioni). Dal 4 novembre l’offerta della vaccinazione sarà aperta a tutti i cittadini con appuntamenti prenotabili dal 4/11 sul portale regionale Prenota Salute

Categorie per le quali dall'1 ottobre è aperta la vaccinazione antinfluenzale

Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza: persone di età pari o superiore a 60 anni, donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza e nel periodo “postpartum”, persone dai 7 anni ai 60 anni di età affette da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza (malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio - inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO , malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite, diabete mellito e altre malattie metaboliche - inclusi gli obesi con indice di massa corporea BMI &30, insufficienza renale/surrenale cronica, malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, tumori e in

corso di trattamento chemioterapico, malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV, malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali, patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici, patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie, epatopatie croniche

Bambini sani nella fascia di età 6 mesi - 6 anni compresi

Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale

Persone di qualunque età ricoverate presso strutture per lungodegenti

Familiari e contatti (adulti e bambini) di persone ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che la persona a rischio sia stata o meno vaccinata)

Persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo: medici e personale sanitario/socio sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l'influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali, Forze di polizia, Vigili del fuoco, personale scolastico docente e non docente

Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani: allevatori, addetti all’attività di allevamento, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e vaccinatori, veterinari pubblici e libero-professionisti

Donatori di sangue

Le donne in gravidanza per prenotarsi possono scrivere alla mail vaccinazioni.gravide@asst-lariana.it E’ in ogni caso consentito il libero accesso ai Centri Vaccinali.

La vaccinazione sarà offerta in occasione delle prestazioni in Consultorio, così come in occasione delle visite ambulatoriali in ospedale.

Caregiver In tutte le occasioni di contatto insieme al paziente assistito, la vaccinazione antinfluenzale sarà offerta anche ai caregiver.

Bambini/Adolescenti Il vaccino per i bambini dai 6 mesi ai 14 anni sarà garantito prioritariamente dal proprio Pediatra di Libera Scelta. Secondo le indicazioni ministeriali, è prevista la somministrazione di 2 dosi di vaccino per i bambini di età inferiore ai 9 anni vaccinati per la prima volta, mentre è sufficiente una sola dose per i bambini già vaccinati negli anni precedenti. Anche quest’anno, per i bambini dai 2 ai 17 anni compresi sarà utilizzato un vaccino spray, sicuro e semplice da somministrare.

Vaccini disponibili per co-somministrazioni

In co-somministrazione alla vaccinazione antinfluenzale è possibile offrire: vaccinazione anti-Covid; vaccinazione anti-Herpes Zoster (nel 2024 per i nati dal 1952 al 1959 e alle categorie a rischio); vaccinazione anti-Pneumococco (nel 2024 per i nati dal 1952 al 1959 e alle categorie a rischio); vaccinazione Difterite-tetano-pertosse (con particolare attenzione alle donne in gravidanza).

L'apertura della vaccinazione a tutti i cittadini (indipendentemente dall’età e dalla categoria) ci sarà dal 4 novembre

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.wikivaccini.regione.lombardia.it