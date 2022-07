E-bike: installate le pensiline per le ricariche a Cantù

Arrivano a Cantù le pensiline per le ricariche delle biciclette elettriche.

E-bike: installate le pensiline per le ricariche

Nei giorni scorsi si è conclusa l’installazione delle colonnine per le ricariche elettriche dei mezzi comunali, che sono state collocate dietro e davanti al nuovo Comando della Polizia locale, a fianco del Municipio, poi presso la sede della Protezione civile e in corrispondenza del magazzino degli operai a fianco del cimitero. A questo investimento di circa 80mila euro, ne è seguito un secondo per l’installazione delle pensiline per la ricarica delle biciclette elettriche. La loro installazione è in corso in questi giorni.

