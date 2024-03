È erbese la presidente dei notai di Como e Lecco

E' l'erbese Camilla Pelizzatti il nuovo presidente del Collegio notarile dei Distretti riuniti di Como e Lecco. Prima erbese e prima donna in assoluto a ricoprire questo incarico, Pelizzatti succede al lecchese Massimo Sottocornola, che aveva ricoperto l'incarico dal 2019 ad oggi.

Le sue parole

"Ci sono grande soddisfazione e grande orgoglio per questa nomina – ha ammesso la professionista erbese – Per la prima volta un notaio di Erba e per la prima volta in assoluto una donna è alla guida del Collegio notarile di Como e Lecco. Come è noto non sono figlia d’arte, ma ho dedicato tutta la mia vita allo studio prima, e alla passione professionale poi, fattori che hanno portato i miei colleghi a chiedermi di ricoprire questa carica così prestigiosa, di cui vado molto orgogliosa sentendo al tempo stesso tutto il carico di responsabilità che ne deriva".

Alle spalle una grande esperienza

Pelizzatti è in Consiglio notarile da 15 anni e ne conosce bene la realtà:

"Sarò in continuità con quello che raccolgo – ha sottolineato – Cercherò di fare bene come chi mi ha preceduto e di proseguire nell'opera di sviluppo dei servizi per i cittadini e per i membri del collegio. E' anche fisiologico però che, laddove entrino nuove energie, ci siano nuovi spunti".

Con la sua nomina a presidente, infatti, ci sono stati anche tre nuovi ingressi, che "non potranno che essere un plus per il notariato, che è una professione storica e antica, ma che si adegua alla società che cambia, nel rispetto dei principi cardine della legalità, della difesa dei consumatori e dei più fragili e con la forza dell'imparzialità come tutela".

Le idee sono già ben chiare: "Continueremo con le nostre attività..."

L’intervista integrale sul Giornale di Erba da sabato 2 marzo 2024 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui