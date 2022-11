E' il momento, padre Giuseppe Ambrosoli sarà beato: domenica 20 novembre la cerimonia

Domenica 20 novembre 2022, a Kalongo, in Uganda, si svolgerà il rito di beatificazione di padre Giuseppe Ambrosoli.

E' il momento, padre Giuseppe Ambrosoli sarà beato

La celebrazione avrà inizio indicativamente alle 10, ora di Kalongo. In Italia saranno le 12. Il Santo Padre Francesco ha delegato a presiedere la santa messa di beatificazione il Nunzio Apostolico in Uganda, l’arcivescovo monsignor Luigi Bianco. Il rito potrà essere seguito in differita, a partire dalle 14, sul canale YouTube de “Il Settimanale della diocesi di Como”.

Il Vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, nel pomeriggio di domenica 20 novembre, presiederà la messa di ringraziamento per la

beatificazione di padre Giuseppe Ambrosoli, alle17, in Cattedrale a Como.

Chi era padre ambrosoli

A 35 anni dalla sua scomparsa, il missionario di Ronago verrà beatificato nella terra a cui ha deciso di dedicare la sua vita, l'Uganda. Medico chirurgo e missionario comboniano, padre Giuseppe fondò a Kalongo, nel Nord dell’Uganda, fra il 1957 e il 1959, l’Ospedale che porta il suo nome e la Scuola di Ostetricia “St. Mary Midwifery School”. Papa Francesco, nel novembre 2019, riconobbe il miracolo necessario ad autorizzare il decreto per la sua beatificazione.