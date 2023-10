È iniziato Como Fun: due giorni di fumetti, videogiochi e cultura pop a Lariofiere

Oggi, sabato 14 ottobre 2023, è ufficialmente iniziata la due giorni di Como Fun, la fiera dei fumetti, dei videogiochi e della cultura pop che da tre anni a questa parte si tiene a Lariofiere e attira tantissimi appassionati da tutto il territorio.

L'evento e l'obiettivo

Como Fun si arricchisce di anno in anno offrendo contenuti sempre più entusiasmanti, con l’intento di stupire i visitatori grazie a ospiti di spicco e alle numerose aree interattive. La manifestazione si presenta come un'opportunità unica per condividere le passioni che uniscono giovani e adulti. Dal passato al presente, dai fumetti ai cartoni animati, dai mattoncini alla realtà virtuale, il festival è il luogo dove ogni desiderio diventa realtà. Qui le differenze d’età si dissolvono nelle aree dedicate al mondo videoludico, dove i visitatori possono rivivere l'intera storia dei videogames.

E anche quest'anno sembra non aver deluso le aspettative...