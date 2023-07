L’attesa è finita: Christian Ghielmetti è partito per raggiungere Capo Nord in sella alla sua bici.

E' iniziato il viaggio solidale di Christian Ghielmetti in bici verso Capo Nord

Questa mattina, alle 8.30, la piazza della chiesa di Ronago si è riempita di famigliari, amici e conoscenti per sostenere Christian nella sua opera benefica: percorrere 4.200 chilometri in bicicletta per sostenere il progetto benefico della Cooperativa sociale “Agorà97” a favore di “Casa di Gabri”. Un centinaio le persone riunite, tra cui il vicesindaco Davide Brienza e il sindaco Agostino Grisoni, che commenta: “Siamo solo che contenti per il nostro concittadino che unisce attività sportiva a unico scopo benefico e solidale. Tutte le persone presenti dimostrano come Christian sia riuscito a coinvolgere in questa opera di solidarietà”.

Ad accompagnare lo sportivo ronaghese in una prima fase di viaggio, anche una decina di ciclisti tra cui Ivan Lucini, prossimo alla partenza giovedì 20 luglio: per sostenere “Ultra Di” anche lui arriverà sulla due ruote a pedali a Capo Nord. Riusciranno a incontrarsi nel punto più alto dell’Europa? Per il momento, buon viaggio Christian!