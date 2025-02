E' l'ex assessore Brusadelli l'uomo investito in centro Erba

Il grave incidente è avvenuto in via Leopardi intoro alle 10.15

Storico amministratore e insegnante

E' Franco Brusadelli, 84 anni, l'uomo investito questa mattina, lunedì 3 febbraio, intorno alle 10.15 in via Leopardi a Erba. Brusadelli è una persona molto conosciuta in città. E' stato per anni in Amministrazione comunale, ricoprendo anche l'incarico di assessore, ed è stato uno storico docente alla scuola media Puecher, dove ha insegnato matematica. Attualmente è presidente della Bocciofila Bindella e rappresentante della maggioranza comunale nel Consiglio di Amministrazione di Casa Prina.

Sbalzato per una decina di metri

Brusadelli è stato investito da un'automobile guidata da una 63enne. A causa dell'impatto è stato sbalzato per una decina di metri. Sul posto si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso: l'84enne è stato trasportato in volo, in codice rosso, al San Gerardo di Monza con un trauma cranico e un trauma a un arto superiore.