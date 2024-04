E' lutto per la morte della maestra Giusi

Una persona solare, sorridente e sempre positiva

Addio alla storica insegnate della primaria

Aveva insegnato per decenni alla scuola elementare: quella di Visino prima e poi in quella unificata di Osigo. Per tutti Giuseppina Roncareggi, 72 anni, era la maestra Giusi. Era rimasta nel cuore dei suoi ex alunni: tutti la ricordano come una persona molto solare, sempre sorridente e molto accogliente. In molti hanno voluto salutarla per l'ultima volta prendendo parte al suo funerale, che è stato celebrato mercoledì, 3 aprile, nella chiesa valbronese.

Molto impegnata nel sociale

Giusi Roncareggi era molto impegnata anche per la comunità. Dopo un'esperienza giovanile come Crocerossina, si era dedicata alla parrocchia e all'oratorio. Era una catechista e amava organizzare rappresentazioni teatrali, facendosi apprezzare dai ragazzi e dalle famiglie. Aveva anche preso parte al concorso letterario "Il mandarino d'oro", che aveva presentato per alcune edizioni. Insieme al marito Angelo Rusconi, poi, amava animare le rsa portando musica e allegria alle persone anziane.