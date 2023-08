E' morto Edoardo Bottelli, aveva avuto un malore mercoledì

L'uomo, 62 anni, si è spento giovedì, 10 agosto, nel pomeriggio.

Era una persona generosa e buona, conosciuta da tutti

Un gran lavoratore, esperto fonico, una persona generosa e buona. Così gli amici ricordano Edoardo Bottelli, di Erba, morto per un infarto giovedì pomeriggio all’età di 62 anni. Bottelli si era sentito male il giorno prima mentre si trovava al lavoro.

Era un artigiano, aveva ereditato l’attività di tappezziere e di montatore di tende dalla mamma Teresa Ciceri e dallo zio Ambrogio che era un materassaio. Una professione che lo aveva portato a viaggiare nel mondo e a seguire lavori importanti su navi da crociera, in palazzi di prestigio, in Kazakistan, in Russia, ma anche a Dubai e in America.

I funerali, fissati inizialmente per lunedì 14 agosto alle 15 nella chiesa di Crevenna, sono stati rimandati a data da destinarsi per ulteriori accertamenti da parte dell'ospedale.

