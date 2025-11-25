E’ morto il giovane alla guida del monopattino: si era scontrato contro un furgone

Si tratta di un 37enne di Ponte Lambro: le cause del sinistro sono in corso di accertamento

Purtroppo non ce l’ha fatta l’uomo coinvolto nell’incidente

E’ morto all’ospedale Sant’Anna dove è stato portato questa mattina in gravi condizioni dopo lo scontro con un furgone, l’uomo – classe 1988 – alla guida di un monopattino lungo la Provinciale 40.

Il 37enne residente a Ponte Lambro, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe andato a collidere con un furgone che, visto barcollare l’uomo alla guida del monopattino, nel frattempo si era arrestato a bordo strada.

Ancora al vaglio la dinamica dello scontro

Sono rimasti illesi i due uomini a bordo del furgone, anche se sotto shock. Si tratta di un 30enne, alla guida del mezzo, e il passeggero di 62 anni.

I Carabinieri di Erba hanno effettuato i rilievi e le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.