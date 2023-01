Cantù saluta l'architetto Antonio Borghi

E' morto all'età di 91 anni l'architetto Antonio Borghi, personaggio noto della città di Cantù, professionista ed ex amministratore.

Lutto a Cantù: addio all'architetto Borghi

A renderlo noto in queste ore è l'associazione Club Ciclistico Canturino 1902 asd dalla sua pagina Facebook. Borghi infatti era stato uno dei fondatori del gruppo, per molti anni presidente, poi presidente onorario e memoria storica dell'associazione.

Artigiano del legno per tradizione familiare, si era laureato presso il Politecnico di Milano nell’anno 1961.

"È stato uno dei primi architetti di formazione politecnica della nostra città, animatore del Gac, il Gruppo Architetti Canturini, che a partire dagli anni Cinquanta cercò di rinnovare l’immagine e il profilo di questa città. Inoltre ha svolto attività d’insegnamento e attività politica nei ruoli di Consigliere Comunale e, nel corso degli anni, di Assessore sia nelle competenze tecniche che in quelle sociali, assistenziali e sportive - spiegava il Comune di Cantù alla vigilia della consegna della benemerenza civica - Consigliere Provinciale dell’Ordine degli architetti. Ha collaborato alla stesura e realizzazione dei Piani regolatori di molti Comuni del territorio. Inoltre la passione per lo sport in tutte le sue forme lo ha sempre portato al coinvolgimento umano e personale nell’associazionismo locale fino a sfociare nell’incarico di presidente del Club Ciclistico Canturino 1902 nel quale ha lasciato impronta di umanità, capacità di indirizzo verso le nuove generazioni di atleti e sapienza gestionale".

Ecco la motivazione con cui il Comune di Cantù nel 2019 in occasione della festa patronale di Sant'Apollonia del 9 febbraio lo aveva premiato con la benemerenza: "Il Comune di Cantù assegna la cittadinanza benemerita all’architetto Antonio Borghi per la passione civile, il rigore scientifico e professionale e l’umanità testimoniate nel corso della sua vita".

Nel 2018 aveva ricevuto un premio dal Ordine degli architetti di Como in occasione dei 60 anni di fondazione insieme agli altri professionisti iscritti negli anni tra il 1958 e il 1968.