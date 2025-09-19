E’ morto lo stilista Pierangelo Masciadri, aveva 73 anni

E’ scomparso oggi, venerdì 19 settembre 2025, il noto stilista Pierangelo Masciadri: aveva 73 anni e aveva la propria attività a Bellagio.

Conosciuto in tutto il mondo

Masciadri era un volto conosciutissimo nel mondo della moda, ma anche in tutto il Lago di Como. I suoi negozi nella Perla del Lario sono frequentati da numerosi vip, dai personaggi politici a quelli del mondo dello spettacolo.

Molte sue creazioni, infatti, vennero indossate da personalità di spicco a livello internazionale. Nel 1992 realizzò la cravatta che Bill Clinton indossò quando divenne presidente degli Stati Uniti, raggiungendo così una grande notorietà come stilista a livello globale. Da allora, infatti, ottenne numerosi riconoscimenti da parte degli uomini più potenti e famosi al mondo.

Negli anni disegnò e produsse diversi capi d’abbigliamento e accessori che vennero portati in momenti che segnarono la storia, tra cui la cravatta che il presidente degli Stati Uniti George W. Bush indossò nella campagna elettorale del d2004 durante il primo dibattito televisivo contro Kerry. Ancora, creò e donò una propria collezione dedicata ai delfini al Principe Alberto II di Monaco. Negli ultimi anni venne apprezzato anche da Hillary Clinton, che visitò il suo negozio a Bellagio.

Stilista-creativo per firme internazionali

Pierangelo Masciadri si diplomò a Milano all’Accademia di Belle Arti di Brera e venne successivamente nominato “Ispettore Onorario della Lombardia” dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Le sue collezioni sono diventate famose in tutto il mondo anche come celebrazione della seta comasca, nonché della pelle e del vetro Made in Italy.

I suoi foulard, in particolare, sono stati apprezzati da tantissime celebrità tra cui l’attrice Goldie Hawn e l’attore Kurt Russel, la Principessa del Dubai, le top-model Tyra Banks e Paulina Porizkova, il celebre leader della rock band “The Cars” Ric Ocasek, Vasco Rossi, i critici d’arte Vittorio Sgarbi e Philippe Daverio.

Masciadri è stato stilista-creativo per le più importanti firme internazionali, dal 1995 per la sua maison e ora affiancato dalle figlie Laura e Silvia. Le sue creazioni arrivarono anche alla Milano Fashion Week, l’ultima a marzo 2025.

Il funerale verrà celebrato domani, sabato 20 settembre, alle 14.30 nella parrocchia San Giovanni Battista di Asso.