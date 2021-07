E' nato VisitErba, il sito per far conoscere le attività e le bellezze della città

E’ online VisitErba.it: il sito che riunisce tutte le attività presenti in città, i luoghi da visitare e gli eventi in programma.

E' nato VisitErba

Il Comune di Erba, infatti, congiuntamente alle associazioni di categoria, ha elaborato un progetto di digitalizzazione e di miglioramento della qualità urbana per dare un contributo concreto al rilancio della città di Erba e del suo territorio in ambito turistico e del suo tessuto produttivo duramente colpito dalla pandemia.

"Questa è una vetrina per il nostro territorio, sia a livello culturale che a livello commerciale - ha spiegato il sindaco Veronica Airoldi - Tutte attività economiche della città potranno essere presenti gratuitamente e invitiamo tutti a partecipare per dare maggiore visibilità del territorio. Il progetto è stato condiviso con le associazioni di categoria e siamo pronti a recepire suggerimenti per far diventare questo sito un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini e soprattutto per chi si trova a Erba".

