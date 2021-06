Questa mattina, lunedì 14 giugno 2021, è partito il Centro estivo comunale di Casnate con Bernate dedicato ai bambini della primaria.

È partito il Centro estivo comunale di Casnate

Sono 60 gli iscritti, quattro invece gli educatori, una coordinatrice e la presenza di esperti a tema: sport motoria, teatro psicologia dello sport. Molto soddisfatto il sindaco Anna Seregni: "Finalmente per me "gioia" e vita per il parco è un piacere sentire il vociare dei ragazzi!".

Il centro estivo proposto dal Comune di Casnate con Bernate avrà una durata di tre settimane. Poi proseguirà fino a venerdì 2 luglio. I bambini saranno occupati dal lunedì al venerdì tutte le mattine, dalle 8.30 alle 12.30.