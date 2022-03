appuntamenti

Nella mattinata di domani a Erba un momento di riflessione per tutti.

"E se puntassimo sulla gentilezza?": incontro di riflessione alla Casa della Gioventù di Erba.

"E se puntassimo sulla gentilezza?". E' questo il titolo dell'incontro organizzato alla Casa della Gioventù di Erba per domenica 20 marzo 2022 dalle 9 alle 12. Si tratta di uno degli appuntamento del ciclo "Incontro di Quaresima 2022" organizzato da Granis, il Gruppo di Animazione Sociale di Erba. Una mattina insieme per riflettere sulla "Fratelli tutti" di Papa Francesco e sull'ultima "Lettera alla città" dell'arcivescovo di Milano. Il tradizionale incontro dedicato agli amministratori locali e a chi si impegna nel sociale, dove condividere riflessioni e proposte per il nostro territorio.