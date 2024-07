E' stata inaugurata la rotonda al Segrino

Presente anche il Prefetto di Como, Andrea Polichetti

Un'opera attesa dal territorio

E' stata inaugurata questa mattina, lunedì 29 luglio, la rotatoria all'incrocio tra la Sp 40 e la Sp 41, in prossimità del Segrino. Presenti il presidente dell'Amministrazione provinciale comasca, Fiorenzo Bongiasca, il Prefetto Andrea Polichetti, l'assessore regionale Alessandro Fermi e il consigliere regionale Marisa Cesana.

Tanti anche i primi cittadini del territorio che hanno voluto presenziare, oltre ovviamente a quelli di Longone Carlo Castelnuovo e di Eupilio Alessandro Spinelli. Non sono mancati l'attuale presidente del Parco lago Segrino Alfredo Viganò e i suoi predecessori Roberto Vignarca e Maurizio Ratti.

La rotonda è stata benedetta dal parroco della comunità pastorale Sant'Antonio Maria Zaccaria, padre Giovanni Giovenzana.

Un'opera attesa dal territorio, vista la pericolosità dell'incrocio e la "convivenza" con i numerosi visitatori del lago.

Un intervento finanziato da regione Lombardia e Amministrazione provinciale

"Con un bel gioco di squadra abbiamo realizzato questa rotonda, un'opera che da tempo il territorio chiedeva. A cui si è aggiunto il parcheggio attiguo. Un intervento per cui sia Regione Lombardia che l'Amministrazione provinciale hanno concesso un finanziamento - ha spiegato il presidente provinciale Bongiasca - E' l'ennesima dimostrazione che la Provincia è la casa dei Comuni e che si riescono a ottenere buoni risultati".

"La sinergia è l'arma vincente dei nostri piccoli paesi"

"Un'opera che da tanto cercavamo di realizzare e di cui si parlava già nel 2006. Ora ci siamo, quest'opera è qui da vedere - il commento del sindaco Castelnuovo - E' stata messa in sicurezza un'area molto frequentata, alla domenica ma non solo. Un grazie di cuore va a chi ha voluto l'intervento e noi primi cittadini non possiamo che essere contenti di quanto è stato realizzato con l'impegno di tutti. La sinergia è l'arma vincente dei nostri piccoli paesi".

"Un percorso di collaborazione: un esempio virtuoso di fare politica"

"Queste due strade Provinciali sono sempre state un punto critico e l'obiettivo era quello di renderle più sicure. Da quando siamo stati eletti abbiamo preso parte a un bellissimo percorso di collaborazione con la Provincia di Como, con i Comuni confinanti, il consorzio Parco lago Segrino, la Comunità montana e i rappresentanti territoriali di Regione Lombardia - ha dichiarato il sindaco Spinelli - La sicurezza ora è quella degli automobilisti, ma anche dei visitatori che lasciando l'auto nel nuovo parcheggio possono immettersi nella passeggiata senza attraversare alcuna Provinciale. Quest'opera è un esempio virtuoso di fare politica".

"Dobbiamo sempre guardare alle necessità dei cittadini"

"E' un giorno importante questo, perché inauguriamo un'opera richiesta dal territorio. Conosciamo bene quanto era pericoloso questo incrocio e non è stata voluta solo dalle Amministrazioni comunali e da quella provinciale, ma anche sentita dai cittadini ai quali noi amministratori dobbiamo sempre guardare", ha commentato l'assessore Fermi.