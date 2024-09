E...state con noi fa tappa a Cantù. E arriva Salvini

E...state con noi 2024, la campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, farà tappa, per la provincia di Como, a Cantù. Ed è attesa la presenza del Ministro Matteo Salvini

La tappa a Cantù

Dalle 18 alle 24 di oggi, venerdì 13 settembre, il Pullman Azzurro, una vera e propria aula didattica mobile, e la Lamborghini Huracan utilizzata per la consegna d’urgenza di organi vitali ed equipaggiata con le più avanzate dotazioni tecnologiche saranno esposte nella centrale piazza Garibaldi.

L’iniziativa vede impegnati gli operatori della Polizia Stradale della Polizia di Stato in una campagna itinerante, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui comportamenti responsabili e prudenti da adottare sulla strada e sui rischi che derivano dall’abuso di alcool e droghe, che continua a mietere vittime soprattutto tra i giovani fino a 24 anni.

Dalla Lombardia alla Sicilia fino alla Sardegna, sono complessivamente oltre 50 le località interessate dall’iniziativa. Grazie ad un simulatore di guida e ad altre attività interattive, sarà possibile testare i propri riflessi nel percorso che riproduce gli effetti della guida in stato di ebrezza e provare in prima persona cosa significa guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzione di droghe e alcool.

Nei fine settimana estivi, nei quali si intensifica il flusso di traffico di vacanzieri, puntualmente monitorato e “bollinato” da Viabilità Italia, la Polizia Stradale, con il

coordinamento dei Centri Operativi dislocati su tutto il territorio nazionale, è stata presente, e lo sarà anche nel mese di settembre, sulla viabilità della movida, con

numerosi dispositivi di controllo e con un’intensa azione di prossimità per contrastare le condotte di guida rischiose. Contestualmente, per rafforzare l’azione di contrasto, una particolare attenzione viene dedicata anche all’attività di prossimità volta a promuovere la cultura della legalità.

Venerdì, gli operatori della Polizia Stradale divulgheranno anche a Cantù una serie di messaggi fondamentali per garantire la sicurezza di tutti, evidenziando i rischi che comporta il mancato rispetto delle norme che regolano la circolazione: un vero e proprio percorso esperienziale e didattico per la cittadinanza, con i mezzi più rappresentativi della Polizia di Stato.

La presenza del ministro

L'arrivodel Ministro Matteo Salvini è previsto per le 19. Ad accoglierlo il Sottosegretario al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni, il Prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, il sindaco di Cantù, Alice Galbiati.

Saranno presenti inoltre, il Questore di Como, Marco Calì, e l'assessore alla Sicurezza, Legalità e Polizia Locale, Maurizio Cattaneo.

Ad accompagnare il Vicepresidente nella visita e ad illustrare le strumentazioni, il Comandante della Polizia Stradale, Antonio Prina.