E’ stato inaugurato il nuovo parcheggio a Ca’ Mornigo

Ieri, domenica, 1° marzo, si è tenuta l’inaugurazione del posteggio sorto dopo l’abbattimento del vecchio edificio che aveva ospitato l’asilo prima e l’associazione Ca’ Mornigo in seguito.

Presenti le autorità locali e il parroco, don Ettore Dubini

Un servizio di cui la frazione aveva bisogno

Si è svolta al termine della messa domenicale la cerimonia per presentare ufficialmente alla comunità il nuovo parcheggio che sorge dove un tempo c’era la scuola dell’infanzia che ha visto passare generazioni di crevennesi. Struttura che, fino alla sua chiusura, aveva poi ospitato l’associazione Ca’ Mornigo. Inutilizzata ormai da tempo, l’Amministrazione comunale ha pensato di creare un servizio di cui la frazione aveva bisogno.

Presenti numerose autorità locali

Alla cerimonia erano presenti il sindaco, Mauro Caprani, la vicesindaco e assessore Simona Guerrieri, gli assessori Matteo Redaelli e Alessio Nava, la senatrice Erica Rivolta, il deputato Eugenio Zoffili e il consigliere comunale Massimiliano Redaelli.

Non è mancata la benedizione del parroco, don Ettore Dubini, che ha sottolineato l’importanza del nuovo spazio, al servizio della comunità.

“Un uso più confacente ai bisogni attuali”

Soddisfatto il sindaco Caprani:

“In accordo con don Ettore abbiamo trovato una destinazione d’uso che fosse più confacente ai bisogni attuali: un posteggio che serve non solo alla chiesa ma anche a Crevenna che ha sempre sofferto della carenza di posti auto”