E' stato operato il bimbo investito insieme alla mamma

Il fatto

Il piccolo era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo

Si trova al Papa Giovanni e la prognosi resta riservata

Stava attraversando la strada insieme alla madre

E' ancora in gravi condizioni il piccolo di 5 anni che ieri, domenica 10 agosto, intorno alle 20.30, è stato investito mentre attraversava la strada insieme alla mamma lungo la via Garibaldi, a Fino Mornasco, nei pressi della farmacia. Elitrasportato immediatamente al Papa Giovanni di Bergamo, il bimbo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La prognosi resta riservata. La mamma è stata trasportata al Sant’Anna di Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e le sue condizioni sono meno gravi: i traumi subiti sono decisamente meno preoccupanti.

Le indagini sono in corso per stabilire la dinamica

Sono in corso dunque le indagini per capire la dinamica esatta dell'investimento. Le forze dell'ordine stanno lavorando per cercare di stabilire come è avvenuto lo scontro con l'automobile che ha travolto mamma e figlio.