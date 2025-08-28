E' tempo di Festa Rock

La manifestazione

Il 29, 30 e 31 agosto 2025 tornerà la nuova edizione della Festa Rock a Novedrate.

L'appuntamento di fine estate

Organizzata dal Comitato giovani Novedrate, la Festa Rock dal 1997 è l'appuntamento di fine estate per tutti i ragazzi e le ragazze di Novedrate e non solo. La Festa Rock si svolgerà al centro sociale Villaggio san Giuseppe in via Piave e la cucina aprirà, tutte le sere della manifestazione, dalle 19 con salamelle, hamburger, patatine, primi piatti e opzioni vegane e vegetariane.

A tutto Rock

Diversi sono gli artisti che si esibiranno sul palco della Festa di Novedrate. Il 29 agosto suoneranno i Dick Complainers, i Piccoli Bigfoot e i Persiana Jones. Sabato 30 sarà la volta di Sinistri Corti, Take Death e Auroro Borealo. Chiuderanno l'appuntamento con il rock La mamma e Francis, Anforsyn e Vaeva, che saliranno sul palco domenica 31 agosto.

Una festa con scopi benefici

Come ogni anno, il ricavato della festa verrà devoluto al Comitato Maria Letizia Verga per la ricerca e la cura della leucemia infantile.