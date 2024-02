E' tempo di un San Valentino tra passeggiate sul lago e cene romantiche al Castello di Casiglio

Una serata speciale, all’insegna del romanticismo e dell’amore. E' tempo di San Valentino, la giornata più romantica dell'anno, da trascorrere in compagnia della propria dolce metà. E il Lago di Como è la location perfetta per una serata dedicata alla bellezza.

E' tempo di un San Valentino tra passeggiate sul lago

Una passeggiata al chiaro di luna che fa brillare le acque del primo bacino del Lago di Como, uno sguardo al faro di Brunate e poi via per le vie del centro storico della città. Per gli appassionati di passeggiate c'è perfino un tour, in partenza da piazza Camerlata alle 21.30 e salita al Castel Baradello al buio e letture d'amore interpretate da Luisa Azzerboni, esperta di miti classici. Per vivere un'indimenticabile serata dedicata all'amore: si attraverserà con le torce il Parco Regionale Spina Verde, poi la visita all'affascinante castello medioevale e infine ammirare la città e il lago una location privilegiata.

Per ristorarsi e rilassarsi dopo essersi goduti la città ci sono le sale antiche del Castello di Casiglio di Erba che, per questa occasione speciale, si vestono a festa. Una coccola con un menù composto da sei portate con materie prime ricercate e di qualità delizierà il palato la serata di San Valentino, da cruditè di crostacei a tagliolini all'aragosta fino al dessert cioccolato e lamponi.

Per chi non si vuole fermare solo a una cena ma vuol fare di questo giorno un ricordo memorabile, è possibile pernottare e alzarsi l'indomani con una romantica colazione, godere dei servizi del percorso wellness e farsi coccolare con una bottiglia di Champagne. E per chi non potesse staccarsi dalla settimana lavorativa, potrà godere di un San Valentino "posticipato" sabato 17 febbraio.