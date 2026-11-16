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C’è chi segue la strada che ha sempre sognato, chi cambia direzione e chi scopre opportunità che non aveva nemmeno immaginato. La serata in programma per martedì 17 alle 21 organizzata dall’associazione culturale Lepomis in sala consiliare sarà un’occasione per parlare di giovani e mondo del lavoro.

Un’occasione di confronto

“E tu, che strada hai scelto?” è il tema dell’incontro, rivolto ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro, ma aperto a tutti. Alcuni giovani di Lipomo, con esperienze e professioni diverse, interverranno per raccontare le proprie scelte, le difficoltà incontrate e le opportunità che li hanno portati fin qui. Sarà una bella occasione per ascoltare storie vere, confrontarsi sul mondo del lavoro e magari trovare qualche spunto per il proprio futuro. L’appuntamento è a ingresso libero e gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.