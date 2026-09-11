E’ tutto pronto: oggi prende il via la Buonafera

L’evento sarà riproposto a Canzo grazie all’impegno della Compagnia di Nost che ha deciso di proporre la manifestazione in una nuova versione, che manterrà anche i suoi elementi classici, su tutti il cibo di qualità. E quest’anno saranno ben settanta gli espositori presenti nella giornata di domenica

Al Sociale la Buonasera con rime, musiche e storie

Si inizia questa sera, venerdì 11 settembre, con La Buonasera, al Teatro sociale; dalle 21 introduzione “Dialet in rima”, poi “Alchimia di storia locale”; “Relatio brevis con immagini” e “Segni di devozione popolare” a cura della Compagnia di Nost. Poi inedito storico-musicale al pianoforte; “La Brocca di Sambuco: credenze popolari nelle terre ambrosiane” con il dottor Alex Valota dell’Archivio Storico Diocesano; “Canto di origine risorgimentale Tucc insema”; “Divertimento letterario: dal latino al dialet” e gran finale con “Che gibilée per maridà na tusa”, farsa in dialetto con la Compagnia degli Eutimofili e testo di Tiziano Corti.

Domani la Buonafesta con giochi dei Nost

Domani, sabato 12 settembre, nei giardini di Villa Meda, dalle 16 alle 19 c’è la Buonafesta con i Giochi di Nost per piccoli e grandi: per i bambini ci saranno il camion dei pompieri di Canzo e “Il suono del riciclo” presso lo stand de La Nave. Dalle 19 sarà aperta l’area di ristorazione con cucina di qualità e accompagnamento musicale di Effe dj. La serata prosegue dalle 21 con danze popolari nel cortile centrale con la fisarmonica di Saro Calandi e alle 21.45, nel torrente Ravella, Fugarei di Nost.

Domenica il momento clou con la Buonafera

Domenica 13 settembre è il giorno della Buonafera, nei cortili e nel giardino di Villa Meda dalle 9.15 alle 19, con settanta espositori tra piccole aziende agricole, artigianali, commerciali e associazioni di volontariato. In area ristorazione, cucina di qualità; per tutta la giornata intrattenimento musicale, animazione e giochi: al mattino Bandèla di Schignano (in gir per la Fera), esibizione Corale di Santo Stefano, giro in calesse per bambini con Franco Pina, giochi in legno presso stand Il Tarlo, Giuditta Truccabimbi. Nel pomeriggio esibizione J&B Wind Band di Canzo, Bandèla di Schignano in giro per la fiera, giro in calesse per bambini con Franco Pina, giochi in legno presso stand Il Tarlo, Giuditta Truccabimbi; per i più piccoli anche triciclo del fattorino e Pica la vesiga. Ingresso gratuito, tutti sono invitati.