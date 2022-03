E' ufficiale: a Casnate con Bernate torna il mercato, sarà nel parcheggio di via Verdi

la novità

Otto banchi di diversi prodotti arriveranno a partire dal mese di settembre.

Anche Casnate con Bernate avrà il suo mercato: a partire da settembre nella giornata del giovedì 8 banchi di frutta verdura, pollame, carni, pesce e abbigliamento forniranno il nuovo servizio nel parcheggio di piazza Verdi, compreso tra l’asilo e la scuola elementare, al confine tra Casnate e Bernate.

A Casnate con Bernate torna il mercato, sarà nel parcheggio di via Verdi

Merito della collaborazione tra il sindaco Anna Seregni, il consigliere comunale con delega al Commercio Roberto Belluzzi, la Giunta, il Consiglio comunale che ha approvato il regolamento del commercio su area pubblica nelle scorse settimane e Confesercenti Como che si è resa disponibile a organizzare il mercato contattando gli ambulanti.

Da qui al prossimo mese il parcheggio di via Verdi verrà attrezzato con le colonnine di ricarica della corrente elettrica indispensabile per gli operatori del mercato, poi da settembre si partirà il giovedì di ogni settimana con i primi banchi. Nelle prossime settimane il Comune indirà un bando per selezionare gli 8 assegnatari della concessione (10 anni) per le varie categorie merceologiche.