E' ufficiale, Eufemino alla memoria per Marcella Tili

Riconoscimento

Il sindaco ha firmato il decreto che conferma la volontà dei cittadini.

Erano state raccolte ben 922 firme su iniziativa dei consiglieri di Fratelli d'Italia

Dopo il parere positivo della conferenza capigruppo

E' arrivata quest'oggi, mercoledì 30 luglio, l'ufficialità per la consegna dell'Eufemino alla memoria dell'ex sindaco di Erba Marcella Tili. Il primo cittadino, Mauro Caprani, dopo aver raccolto il parere positivo della conferenza capigruppo, ha accolto la richiesta e ha firmato il decreto che ufficializza il riconoscimento.

L'affetto della città e del territorio

Un riconoscimento che arriva anche a seguito di una raccolta di firme promossa dai consiglieri di Fratelli d'Italia Luisella Ciceri e Claudio Ghislanzoni e dall'assessore Paolo Farano. Alla petizione avevano aderito ben 922 cittadini: 572 residenti in città e 350 di altri comuni. Un successo che aveva evidenziato l'affetto di Erba e del territorio per la dottoressa Tili, che era stata alla guida della città dal 2007 al 2017 .

"Si celebrerà una persona che ha dato molto alla città"

A esprimere parole di grande soddisfazione è Ghislanzoni:

"Mi fa davvero piacere la decisione assunta dal sindaco, che asseconda un numero elevato di firme arrivate dai cittadini erbesi e non solo. Sono sicuro che la cerimonia sarà organizzata nel migliore dei modi per celebrare una persona che a Erba ha dato molto. Spero in una grande partecipazione".

La cerimonia il 7 settembre in concomitanza con Sant'Eufemia

La cerimonia solenne verrà organizzata in concomitanza con la festa patronale di Sant'Eufemia il prossimo 7 settembre. Prenderà avvio alle 11.30 al parco Majnoni, nel cortiletto Martiri delle foibe. In caso di maltempo si svolgerà in sala consiliare.